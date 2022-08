Due feriti lievi in un incidente stradale avvenuto nel curvone di via Passeggiata Archeologica, nei pressi della Promenade, ad Agrigento. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia, si sono scontrati un furgone, con a bordo due senegalesi residenti in città, e un’auto Nissan Juke, su cui viaggiavano due agrigentini. Giunta sul posto un’ambulanza, e il personale sanitario del 118 ha prestato le prime cure alle persone rimaste contuse. I poliziotti si sono occupati dei rilievi.