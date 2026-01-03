I carabinieri del Reparto Territoriale di Sciacca hanno denunciato alla Procura presso il tribunale per i minorenni di Palermo, due ragazzi di 16 e 17 anni per lesioni personali aggravate da discriminazione etnico-razziale. Sarebbero tra i responsabili dell’aggressione ai danni di un ventenne italiano, figlio di genitori cinesi, avvenuta a Sciacca.

L’episodio risale allo scorso 28 novembre e si è verificato nella zona dello Stazzone. Il giovane, stava facendo rientro a casa, quando sarebbe stato accerchiato e aggredito con calci e pugni, da un gruppo di coetanei. Il branco avrebbe usato violenza fisica con insulti a sfondo razziale urlati a gran voce.

A seguito delle percosse, il ventenne è stato soccorso e trasportato all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca, dove i medici gli hanno diagnosticato la frattura del setto nasale e diversi traumi, giudicati guaribili in circa 25 giorni. Le indagini sono state avviate immediatamente dai carabinieri, che hanno ricostruito l’accaduto.

