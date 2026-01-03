Nasce Casa Sitari, la nuova pizzeria–trattoria a San Leone, pronta a diventare un punto di riferimento per chi ama la qualità, la tradizione e l’emozione del buon cibo. Dopo il grande successo della storica Sitari, rinomata pizzeria d’eccellenza a Villaggio Mosè, la famiglia Sorce sceglie di ampliare il proprio percorso aprendo una nuova sede che unisce l’arte della pizza a una cucina tradizionale ancora più ricca di gusto e di cuore. Casa Sitari è un luogo dove le ricette della tradizione incontrano una visione contemporanea, fatta di materie prime selezionate, rispetto per i sapori autentici e attenzione ai dettagli.

Accanto alle pizze che hanno reso Sitari un nome amato e riconosciuto, nasce una proposta di trattoria capace di raccontare il territorio attraverso piatti intensi, genuini e carichi di emozione. L’atmosfera è accogliente, familiare e curata, pensata per far sentire ogni ospite a casa, tra convivialità, profumi di cucina siciliana e il piacere di condividere momenti speciali. Con Casa Sitari, San Leone accoglie una nuova apertura destinata al successo: un progetto che celebra la continuità, l’eccellenza e la passione di una famiglia che ha fatto della ristorazione una vera forma d’amore.

