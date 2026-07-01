Scoppia una discussione e, da lì a pochi minuti, la situazione precipita. Un ventenne empedoclino è stato picchiato da uno sconosciuto all’interno di un locale in territorio di Porto Empedocle. Il fatto è avvenuto a tarda notte. Il ragazzo è stato preso a pugni sul volto. Stordito dalle botte è finito a terra. L’aggressore, a questo punto, forse perché resosi conto di averla fatta grossa, e anche per evitare guai, ha preferito dileguarsi.

L’empedoclino è stato trasportato prima al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, poi trasferito in un presidio ospedaliero di Palermo. I medici in servizio gli hanno diagnosticato traumi sparsi sul corpo e la frattura della mandibola. Non versa, per sua fortuna, in pericolo di vita. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire all’aggressore e stabilire il movente del selvaggio pestaggio.

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