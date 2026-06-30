Cresce l’attesa per la visita di Papa Leone XIV a Lampedusa in programma sabato mattina, 4 luglio. A pochi giorni dall’evento i flussi migratori non si fermano: almeno tre gli sbarchi nella giornata di oggi. La visita del Pontefice sarà breve ma densa di significato. Lampedusa è l’isola simbolo delle migrazioni nel Mediterraneo e punto di approdo per migliaia di persone negli ultimi anni. Il Papa arriverà, in mattinata, con un volo da Ciampino e si fermerà sull’isola per circa tre ore e mezza, toccando alcuni dei luoghi più emblematici del territorio: dal cimitero locale alla “Porta d’Europa”, fino al Molo Favaloro, dove è previsto anche l’incontro con alcuni migranti.

Il programma della visita. La giornata del Pontefice inizierà alle 7:15 con la partenza in auto dal Vaticano verso l’aeroporto di Ciampino. Alle 7:45 è previsto il decollo in direzione Lampedusa, dove l’atterraggio avverrà alle 9. Subito dopo l’arrivo, il Santo Padre compirà una serie di tappe dal forte valore simbolico: sosta al cimitero di Lampedusa, con omaggio floreale sulle tombe dei migranti deceduti nel tentativo di attraversare il Mediterraneo. Un momento di silenzio e preghiera che richiama la memoria delle vittime delle rotte migratorie.

Poi la visita al monumento della “Porta d’Europa”, l’opera divenuta simbolo internazionale, rappresenta uno dei punti più significativi della visita. Quindi la sosta al Molo Favaloro, dove è prevista la benedizione della targa che intitola il molo a Papa Francesco. Qui il Pontefice avrà anche un incontro con alcuni migranti presenti sull’isola, in un gesto di prossimità diretta e personale. Alle 10:30 è prevista la celebrazione della Santa Messa, presieduta dal Santo Padre, con la suggestiva presenza dell’immagine della Madonna di Porto Salvo, tradizionalmente venerata come protettrice dei naviganti e dei pescatori.

Al termine della celebrazione, il Papa rivolgerà un saluto alle autorità civili e religiose, ai volontari impegnati nell’accoglienza e ad alcuni bambini malati, in un momento di forte impatto umano e pastorale. La partenza da Lampedusa è prevista per le 12:30, con atterraggio a Ciampino alle 13:45 e successivo rientro in Vaticano.

Non è la prima volta che un Papa sceglie Lampedusa come destinazione del proprio primo impatto con le periferie del mondo. L’unico precedente risale al luglio 2013, quando Papa Francesco si recò sull’isola a pochi mesi dall’inizio del suo pontificato, celebrando una Messa storica e denunciando quella che definì la “globalizzazione dell’indifferenza”.

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