Da quasi due mesi il quartiere di Maddalusa non viene rifornito di acqua con le autobotti – nella zona non passa la condotta – e i residenti sono impossibilitati a stipulare il contratto con Aica perché gli immobili ricadono in zona A. I residenti, attraverso il presidente del Comitato di quartiere di Maddalusa Michele Mallia, constatando la mancanza di risposte alle diffide inviate al sindaco e al prefetto di Agrigento, si sono affidati a due legali, gli avvocati Enzo Gianmaria Cardella e Teres’Alba Raguccia, pronti in caso di mancate risposte nell’arco di 48 ore a presentare un esposto alla Procura della Repubblica.

“Niente autobotti perché siamo abusivi? Siamo certamente in un’emergenza igienico – sanitario aggravata dall’approssimarsi della stagione estiva – si legge nel documento -. La richiesta di un tavolo tecnico non s’è concretizzata. Servono soluzioni temporanee atte a scongiurare l’imminente pericolo per la salute pubblica ed una diffusa emergenza sanitaria anche a tutela delle fasce più deboli. La tutela della vita umana deve prevalere sui vincoli urbanistici della zona A. L’accesso ai servizi essenziali non può essere negato”.

Sulla grave vicenda, riceviamo e pubblichiamo una lettera inviata alla nostra redazione da Pasquale Natalello residente nel quartiere di Maddalusa. “Da semplice cittadino che ha a cuore la propria terra e la dignità delle persone, voglio rivolgere un appello pubblico al nostro nuovo Sindaco, insediatosi appena una settimana fa. Sindaco, Le auguro prima di tutto buon lavoro per questo inizio di mandato. Sappiamo che eredita una città con tante ferite, ma c’è un’emergenza umanitaria e sanitaria che non può attendere i tempi della burocrazia: la situazione della borgata di Maddalusa”.

“Da mesi intere famiglie sono private dell’acqua. Parliamo di un bene essenziale, la cui privazione prolungata configura, per legge, una gravissima violazione dei diritti costituzionali e un rischio di interruzione di pubblico servizio. A Maddalusa non parliamo solo di disagi: lì vivono anziani, bambini e persone con gravissime disabilità o patologie terminali che hanno bisogno dell’acqua ogni giorno per ragioni vitali e di igiene. È chiaro che Lei non ha alcuna responsabilità per come questa vicenda è stata gestita finora da chi L’ha preceduta. Tuttavia, oggi ha il potere – e il dovere istituzionale – di essere la svolta”.

“La legge Le conferisce, in qualità di massima Autorità Sanitaria Locale, un’arma immediata per proteggere i suoi cittadini: un’ordinanza contingibile e urgente per motivi igienico-sanitari. Un atto che non richiede passaggi in Consiglio o in Giunta, ma che può garantire temporaneamente l’approvvigionamento idrico a queste famiglie per motivi umanitari e di salute pubblica. Garantire l’acqua non significa sanare l’abusivismo edilizio (che va perseguito nelle sedi opportune), significa semplicemente evitare una crisi sanitaria e sociale. Successivamente, si potrà affrontare la battaglia politica in sede Ati per modificare quel regolamento ingiusto che blocca gli allacci. Sindaco, questa è la prima vera prova di umanità e di fermezza che la città Le chiede. Firmi quell’ordinanza. Dimostri che Agrigento ha finalmente voltato pagina e che la tutela della vita e della salute dei cittadini viene prima di ogni cavillo burocratico. I cittadini di Maddalusa attendono un Suo segnale. Buon lavoro”.

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