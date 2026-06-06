Ha minacciato, insultato e aggredito in strada l’ex compagna mentre teneva in braccio il loro figlioletto piccolo. È quanto è accaduto a Porto Empedocle. La madre e il piccolo sono finiti a terra. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno accompagnato i due al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

I medici hanno riscontrato nella donna traumi in diverse parti del corpo, giudicati guaribili con una prognosi di dieci giorni. Il bambino, fortunatamente, non avrebbe riportato conseguenze fisiche.

I protagonisti della vicenda sono due giovani impiegati agrigentini. La polizia di Stato ha rintracciato l’uomo poco più tardi. Adesso rischia la denuncia per le ipotesi di reato di maltrattamenti e lesioni. Della brutta storia è stata notiziata la Procura della Repubblica di Agrigento ma al momento non sarebbe stato attivato il cosiddetto “Codice rosso”.

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