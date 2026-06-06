Accusato dalla figlia della sua compagna, all’epoca quattordicenne, di abusi sessuali. Per questo motivo un 44enne di Canicattì è finito a processo con l’ipotesi di reato di violenza sessuale. I giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Agata Anna Genna, lo hanno assolto perchè “il fatto non sussiste”.

Il pubblico ministero, a conclusione della requisitoria, aveva chiesto una condanna a 4 anni e 9 mesi di reclusione. La vicenda risale al 2020. La figlia della compagna era stata sentita mediante incidente probatorio e aveva raccontato almeno due episodi che però sono stati ritenuti contraddittori.

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