Lo hanno fermato in strada, picchiato e derubato dei soldi che aveva in tasca. È successo nel centro ad Agrigento dove un disabile cinquantaduenne, residente in un altro comune della nostra provincia, è stato malmenato da una coppia. Gli aggressori, un uomo e donna dell’Est Europeo, già noti alle forze dell’ordine.

I due hanno tentato la fuga cercando rifugio nel loro Paese di origine ma, varcando i confini, sono stati bloccati per un altro grave episodio.

Secondo quanto ricostruito, la coppia avrebbe bloccato in strada l’invalido e, dopo averlo picchiato, gli hanno portato via circa 150 euro. La persona offesa ha denunciato l’accaduto facendo scattare le indagini. Per questa vicenda anche il gip di Agrigento ha emesso una misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di rapina.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp