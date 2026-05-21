La Procura di Agrigento ha iscritto sul registro degli indagati 7 persone, una di Aragona, due di Favara, tre di Racalmuto e una di Palermo, per la morte di Massimiliano Spatafora, 54 anni, di Palermo, il cronometrista cinquantaquattrenne investito durante il Rally show all’autodromo Valle dei Templi in territorio racalmutese. L’ipotesi di reato è omicidio colposo. Si tratta di un atto dovuto.

Il pubblico ministero, titolare del fascicolo d’inchiesta, ha infatti disposto l’autopsia sul 54enne palermitano, deceduto dopo più giorni di ricovero al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo.

L’incarico ai medici legali Manfredi Rubino e Salvatore Spinello, entrambi dell’istituto di Medicina legale “Giaccone” di Palermo verrà conferito venerdì mattina. L’esame autoptico si terrà il giorno dopo al Policlinico Paolo Giaccone. Dalla ricostruzione dei fatti il cronometrista era impegnato nelle operazioni di rilevamento tempi lungo il tracciato dell’autodromo quando, all’improvviso, è stato travolto da una autovettura in gara. Foto archivio dal web

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