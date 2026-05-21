E’ di un morto e un ferito grave, il bilancio di un impatto frontale che si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì tra due automobili lungo la strada statale 189 che collega Agrigento a Palermo, in territorio di Campofranco, in provincia di Caltanissetta. A perdere la vita è stato Giuseppe Mattina, di 58 anni, collaboratore scolastico di Campofranco.

L’uomo era al volante di una Citroen C3 quando, per cause in corso d’accertamento, si è scontrata con una Opel Astra station wagon guidata da un coetaneo, anche lui operatore scolastico. Ad avere la peggio è stato Mattina soccorso dai sanitari che hanno constatato l’avvenuto decesso.

L’uomo al volante della Opel Astra è stato subito trasferito con un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e i medici si sono riservati la prognosi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

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