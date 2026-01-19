Ha picchiato la moglie e la figlia minorenne, procurando loro delle lesioni. La donna e la ragazzina, rispettivamente di 38 e 15 anni, sono state portate dell’ospedale “Barone Lombardo”. Entrambe, dopo le cure e le medicazioni del caso, state giudicate guaribili con una prognosi di dieci giorni ciascuno. Il nuovo caso di violenza domestica è accaduto a Canicattì, sabato pomeriggio.

L’uomo, un trentacinquenne, è stato rintracciato e fermato dai poliziotti del Commissariato cittadino. A suo carico è scattata la denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia, percosse e lesioni personali. I fatti si sono svolti fra le mura domestiche, in un appartamento dove l’uomo vive con la moglie e i figli.

Gli agenti, dopo avere notiziato il magistrato di turno alla Procura di Agrigento, hanno immediatamente attivato la procedura del “codice rosso”.

