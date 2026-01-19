Alimenti senza tracciabilità, mal conservati e in minima parte scaduti. Trovato anche un lavoratore “in nero” e un estintore con la revisione scaduta. Tutto quanto nel corso di un’ispezione eseguita all’interno di un pub della via Atenea.

Ad entrare in azione lo scorso fine settimana sono stati i poliziotti della Divisione polizia amministrativa e sociale della Questura di Agrigento, coordinati dal primo dirigente Cesare Castelli, con la collaborazione degli agenti della sezione commerciale della polizia locale e del personale dell’ufficio Sian dell’Asp.

Sequestrati dieci chili di alimenti non tracciati, mal conservati e in minima parte scaduti. Il titolare dell’attività commerciale è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento. Allo stesso sono state elevate sanzioni per circa 1.400 euro.

I carabinieri della Compagnia di Agrigento, invece, hanno fatto una multa da 10.000 euro al gestore di un negozio di distributori automatici H24 della via Atenea per avere effettuato la vendita di alcolici in un orario non consentito.

