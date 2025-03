Ha insultato, maltrattato e aggredito verbalmente e fisicamente la compagna. La donna però non è rimasta in silenzio. Poco più tardi si è presentata negli uffici del Commissariato di Pubblica sicurezza di Canicattì e ha denunciato il coniuge. I poliziotti hanno avviato le indagini. A finire nei guai è un immigrato residente da tempo nella città dell’uva Italia.

Nei suoi confronti è scattata una denuncia per maltrattamenti in famiglia. Come avviene in questi casi, oltre al deferimento alla Procura della Repubblica, è stato attivato l’iter del “Codice rosso”, un protocollo che mira a tutelare le vittime di violenze domestiche.

