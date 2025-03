Si avvicina il congresso provinciale di Forza Italia, un appuntamento cruciale in vista delle prossime elezioni per i liberi consorzi. L’evento, che si terrà domenica 23 marzo 2025 alle ore 09:30 presso l’Hotel Dei Pini di Porto Empedocle, vedrà la partecipazione di importanti esponenti del partito, tra cui Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia, e On. Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’ARS, oltre agli On. Margherita La Rocca Ruvolo, Michele Mancuso e Riccardo Gallo.

Il congresso si preannuncia come un’occasione fondamentale per fare il punto sulla strategia del partito e rafforzare la sua presenza sul territorio, preparando Forza Italia ad affrontare con determinazione le sfide politiche future, a cominciare dalle elezioni per i liberi consorzi. L’evento si inserisce in un momento di rinnovamento e consolidamento della struttura politica, con la volontà di unire le forze per affrontare con maggiore slancio le prossime sfide amministrative.

