Un diciannovenne di Agrigento è stato denunciato in stato di liberta alla locale Procura per aver esploso almeno tre colpi con una scacciacani. È successo venerdì sera nel quartiere di Monserrato, nella periferia di Agrigento. Sono stati alcuni residenti di via Egadi, preoccupati dopo aver sentito gli spari, a segnalare il fatto al 112.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della Questura che, in breve tempo, hanno identificato un ragazzo poco più che maggiorenne. Una successiva perquisizione ha permesso di recuperare la pistola che aveva inserito il tappo rosso.

