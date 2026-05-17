Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, interviene sul progetto dell’aeroporto di Agrigento e invita alla prudenza.
“Si tratta di un tema certamente rilevante per il territorio, che merita di essere affrontato con la dovuta attenzione, attraverso una programmazione basata su dati concreti”, ha dichiarato il governatore all’ANSA, spiegando di voler attendere ulteriori dettagli dal Ministero delle Infrastrutture.
Schifani sottolinea inoltre come opere di questa portata debbano svilupparsi “nell’ambito di una piena e costruttiva concertazione con la Regione Siciliana”, chiedendo chiarezza su finanziamenti, sostenibilità economica, flussi di passeggeri previsti, costi di gestione e reale integrazione con l’attuale rete aeroportuale siciliana.
“Il mio governo guarda con attenzione a tutte le opportunità di sviluppo per Agrigento e per il territorio, con la disponibilità a un confronto istituzionale serio e condiviso, nell’interesse della crescita dell’isola”, conclude il presidente della Regione.
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