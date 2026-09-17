Nonostante i divieti di avvicinamento e di allontanamento dalla casa familiare, sarebbe tornato sotto casa dei genitori. Un trentunenne di Licata è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia cittadina, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Agrigento. Dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica, l’uomo è stato trasferito presso la Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”.

Oltre all’accusa di maltrattamenti in famiglia, ora dovrà rispondere anche della violazione delle misure cautelari a cui era sottoposto. Da tempo l’indagato si era reso protagonista di un’escalation di violenze, culminata in aggressioni fisiche ai danni dei genitori. Il padre e la madre si sono visti costretti a chiedere aiuto ai carabinieri. L’ultimo episodio lo scorso agosto quando i militari dell’Arma sono intervenuti cogliendo il giovane nei pressi dell’abitazione familiare.

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