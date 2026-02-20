Alticcio alla guida perde il controllo della sua auto e finisce fuori strada. A finire nei guai un quarantenne operaio di San Giovanni Gemini. E’ stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento, per guida in stato di ebbrezza alcolica. Il fatto è accaduto, verso la mezzanotte, nei pressi della via San Giuseppe, nel centro di Cammarata.

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo dopo avere alzato il gomito, si è messo al volante della sua autovettura ma è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Cammarata.

Il quarantenne, sottoposto al test con l’etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolemico due volte il limite consentito dalla legge. Per lui è, quindi, è scattata la denuncia, oltre alle sanzioni amministrative e al ritiro della patente di guida.

