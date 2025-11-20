Due anni e sei mesi di reclusione. Questa la pena che un quarantenne disoccupato agrigentino deve scontare perché riconosciuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni personali aggravate. L’uomo, cercando di costringere i suoi familiari a consegnargli denaro per comprare la droga, avrebbe ripetutamente picchiato i congiunti.

La pena inflitta all’uomo, per via dei suoi trascorsi giudiziari, non è stata sospesa. Quindi è stato arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Agrigento, in esecuzione di un’ordinanza di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica, e dopo le formalità di rito in caserma, è stato accompagnato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” per espiare la condanna.

Dopo mesi d’inferno, lo scorso Natale l’agrigentino è stato denunciato e subito è stato sottoposto a libertà vigilata. Avrebbe però continuato a minacciare e a picchiare i familiari. Diversi gli interventi delle forze dell’ordine e ad un certo punto è stato attivato anche il “Codice rosso”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp