Il pastry chef Giovanni Mangione e il collega Lillo Defraia portano la Sicilia a Skopje: successo alla Settimana della Cucina Italiana nel Mondo

Il pastry chef Giovanni Mangione, insieme al maestro pasticcere Lillo Defraia, ha rappresentato l’Italia – e in modo speciale la Sicilia – alla X edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, evento promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

I due professionisti agrigentini sono stati invitati direttamente dall’Ambasciata d’Italia a Skopje, in Macedonia del Nord, per una masterclass dedicata ai grandi dolci della tradizione siciliana.

Cannoli e frutta martorana incantano Skopje: l’Ambasciata chiama Mangione e Defraia

Davanti a centinaia di persone, Mangione e Defraia hanno dato vita a un vero viaggio sensoriale nella pasticceria isolana: torte alla mandorla, dolci di mandorla, frutta martorana, cassate, cannoli e diverse creazioni artistiche ispirate ai colori della Sicilia. Una dimostrazione che ha conquistato il pubblico e gli addetti ai lavori.

«È stato un evento bellissimo e significativo – racconta Mangione – un momento di crescita e orgoglio. Siamo onorati di aver rappresentato la nostra amata Sicilia, portando a Skopje aromi, profumi e colori della nostra terra».

Grande apprezzamento è arrivato anche da sua eccellenza l’ambasciatore d’Italia Paolo Palminteri, presente alla serata, che ha voluto assaggiare tutte le creazioni, complimentandosi con i due maestri: «Un dolce più buono dell’altro», ha dichiarato.

Mangione sottolinea l’importanza dell’invito: «Un riconoscimento enorme. Siamo stati contattati direttamente dall’Ambasciata per rappresentare l’Italia, ma soprattutto la Sicilia, cuore pulsante della nostra tradizione gastronomica».

Un’esperienza che conferma ancora una volta la forza e il prestigio della pasticceria siciliana nel mondo.

