Ignoti malviventi hanno tranciato e portato via da contrada “Cannitello”, a Santa Margherita di Belìce, poco meno di mille metri di cavi di rame dell’illuminazione pubblica. Il danno è stato quantificato in 30 mila euro. A fare l’amara scoperta sono stati i tecnici della società che si occupa della gestione e manutenzione del servizio. È stata formalizzata una denuncia, a carico di ignoti, alla Stazione dei carabinieri del paese. E i militari dell’Arma hanno subito avviato le indagini.

