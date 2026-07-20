Avrebbe perseguitato e picchiato la compagna. Una vera e propria condotta ossessiva e violenta, che sarebbe andata avanti da settimane. Adesso a carico dell’uomo è stata firmata dal Gip del Tribunale di Agrigento, su richiesta della Procura della Repubblica, una misura cautelare.

I poliziotti del Commissariato di Canicattì hanno sottoposto un bracciante agricolo trentacinquenne alla misura cautelare dell’allontanamento della casa coniugale. L’uomo è indagato dei reati di lesioni personali e atti persecutori nei confronti della donna, una casalinga trentenne.

Il provvedimento cautelare prevede anche l’obbligo di stare lontano dall’abitazione della coniuge. A far scattare le indagini è stata la segnalazione della vittima, spaventata che le potesse accadere qualcosa di grave. Per questo motivo si è vista costretta a chiedere aiuto, quando sono aumentate ingiurie, minacce e atti persecutori.

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