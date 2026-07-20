È stata una domenica estremamente impegnativa per la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco, impegnati a spegnere i tantissimi roghi che hanno interessato le campagne intorno a Favara. L’installazione dei bocchettoni per il rifornimento idrico realizzato dal sindaco di Favara Antonio Palumbo, nei giorni scorsi, ha permesso ai soccorritori di intervenire con prontezza ed efficacia.

“Li ringrazio per il loro lavoro prezioso, svolto sempre con abnegazione e generosità – afferma il sindaco Palumbo -. Non conosciamo ancora la natura di questi incendi, ma condanniamo duramente qualsiasi eventuale atto doloso: chi compie simili gesti deve mettersi sappia che oltre a mettere a rischio la vita delle persone, distrugge aziende, beni e alberi secolari del nostro territorio”.

“Per questo motivo vi chiediamo la massima attenzione ad evitare disattenzioni involontarie e soprattutto vi chiediamo di non appiccare incendi anche controllati all’intento delle vostre proprietà, perché non consentito dalla legge”, conclude il primo cittadino favarese.

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