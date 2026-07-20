Un incendio ha danneggiato un’autovettura parcheggiata nei pressi di via Mazzini a Sciacca. L’allarme è scattato alle prime luci del giorno, quando le fiamme hanno aggredito una Bmw Serie 5, di proprietà di un venticinquenne residente a Sciacca, operaio.

A segnalare l’evento al centralino del 112, sono stati alcuni residenti. Sul posto, poco più tardi, sono arrivati i vigili del fuoco del locale distaccamento. I pompieri hanno operato velocemente riuscendo in poco tempo a circoscrivere l’incendio.

Sul fronte delle indagini, che vengono portate avanti con il massimo riserbo dai carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile, tutte le ipotesi restano valide dalla matrice dolosa al fatto accidentale. Nell’area interessata non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile.

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