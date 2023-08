Piazza Ugo La Malfa in uno stato di sporcizia e degrado dopo il termine del mercato: il capo del dipartimento Attività Produttive ha emesso una formale diffida ai proprietari delle aree commerciali responsabili, avvertendo che ulteriori violazioni delle norme comunali non saranno tollerate.

Nella comunicazione ufficiale si evidenzia che lo scorso venerdì l’area designata per il mercato settimanale è stata oggetto di evidente negligenza, rimanendo disseminata di rifiuti abbandonati dagli stessi operatori commerciali coinvolti. Il dirigente richiama l’attenzione sul regolamento esistente, il quale proibisce espressamente il conferimento di rifiuti sul suolo pubblico e impone l’obbligo di mantenere in ordine gli stand di vendita e i dintorni.

La diffida comunica in maniera inequivocabile: qualora vi fosse una persistente mancanza di conformità alle direttive, verrà attivata un’ordinanza per la temporanea chiusura del mercato.

Un intervento del Codacons non si è fatto attendere: “È importante notare che il sindaco di Agrigento minaccia di chiudere un mercato che, secondo le carte, non dovrebbe neanche esistere, in quanto i suoi uffici stessi lo considerano abusivo”, ha dichiarato Giuseppe Di Rosa, il responsabile regionale del dipartimento per la trasparenza degli enti locali presso il Codacons.