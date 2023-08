Successo di pubblico e di critica per l’incontro con lo scrittore e giornalista Gaetano Savatteri e Renzo Bellanca, scenografo di fama internazionale, che si è tenuto lo scorso 26 agosto ad Aragona.

Assiepati sui gradini della monumentale scalinata Spinuzza, per l’occasione addobbata a festa dopo un meticoloso ed impegnativo lavoro di decoro urbano, il numeroso e caloroso pubblico ha seguito l’interessante dibattito su arte, cinema e letteratura.

Un successo impreziosito dagli interventi musicali di Marta Tedesco, voce e chitarra, che ha sedotto il pubblico eseguendo, con magistrale bravura, i brani “Malamuri” di Olivia Sellerio, “Makari” de IL Volo, “Stranizza d’amuri” di Franco Battiato. La cantante ha, infine, chiuso con suo bellissimo brano originale.

La serata, moderata dal giornalista Luigi Mula, è stata anche il pretesto per accendere i riflettori sul lavoro di decoro urbano che il Comune di Aragona, la SEA, l’associazione “Schiffarati” e tanti cittadini stanno portando avanti per riqualificare, sulla spinta nazionale di Renzo Piano che incita a “rammendare le periferie”, il centro storico e le periferie di Aragona.

Sabato 2 settembre è prevista la 13esima giornata con la pulizia del parco letterario open space Zolfara Taccia Caci. Appuntamento, dunque, alle 8 in Contrada Mintini ad Aragona.