Piazza Ravanusella, dopo la promessa ecco l’intervento

Dopo il sopralluogo dello scorso 4 gennaio dall’amministrazione comunale, su richiesta del Comitato “Uniti per Ravanusella” e del Movimento Culturale “il Centro Storico di Agrigento”, il sindaco Francesco Miccichè, si è attivato sin da subito insieme agli assessori comunali Francesco Picarella e Aurelio Trupia per risolvere i problemi riscontrati nel quartiere, in primis quello delle scarse condizioni igienico sanitarie. È stata emanata un’apposita ordinanza dirigenziale, in vigore da oggi e fino al prossimo 31 gennaio con la quale si ripristina il divieto di sosta con rimozione in tutta la piazza Ravanusella tutti i martedì dalle ore 06:00 ore alle 13:00, per consentire la pulizia dell’area interessata. Il Movimento ” Uniti per Ravanusella” e “Il Centro Storico di Agrigento”, ringraziano l’amministrazione per l’intervento e auspicano possa essere l’inizio dei tanti richiesti per la riqualificazione della zona.