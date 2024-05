Alla Villa Bonfiglio di Agrigento si è svolta la cerimonia di piantumazione di un albero di ulivo a trentadue anni di distanza della strage di Capaci e dall’esplosione che il 23 maggio 1992 uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie e i tre agenti della scorta. “Un momento di profonda importanza simbolica per la nostra comunità, per ricordare le vittime di quell’orribile attentato e rinnovare il nostro impegno nella lotta contro la mafia – dice il sindaco Franco Micciché – insieme, coltiviamo la memoria e la speranza per un futuro libero dalla criminalità organizzata”.