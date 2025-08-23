Violazione delle prescrizioni della licenza di polizia e accensioni ed esplosioni pericolose aggravate dalla presenza di pubblica. Sono le ipotesi di reato contestate alla titolare di un locale nei pressi del mare di Licata, denunciata in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, dai poliziotti del Commissariato cittadino.

L’evento organizzato dall’esercizio pubblico aveva ricevuto l’autorizzazione ma il numero di persone presenti nel corso del controllo della polizia sarebbe stato ben oltre i limiti previsti. A questo si è aggiunta l’accensione non autorizzata di fuochi d’artificio avvenuta in presenza di pubblico.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp