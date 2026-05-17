Un venditore ambulante cinquantenne è stato aggredito da un gruppo di almeno tre o quattro giovani per motivi al momento non ancora del tutto chiari. È successo a Licata nei pressi del centralissimo corso Umberto. Il commerciante avrebbe avuto una discussione con dei ragazzi che, poco dopo, lo hanno picchiato con calci e pugni lasciandolo per terra.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Licata insieme ai sanitari del 118. Il ferito è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso per le cure del caso. I medici gli hanno riscontrato un trauma cranico e varie lesioni sparse sul corpo. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

I militari dell’Arma, dopo avere informato la Procura, hanno avviato le indagini per cercare di identificare i responsabili del pestaggio.

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