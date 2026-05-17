Lancia un bicchiere di vetro contro il portone di un’abitazione. Poi sputa ai carabinieri accorsi prontamente. È successo, sabato notte, in via Pirandello, nei luoghi della movida nel centro di Agrigento.

A finire nei guai un ragazzo di appena 16 anni che si è pure rifiutato di fornire le generalità ai carabinieri che erano intervenuti dopo una segnalazione. Il minorenne, che ha pure sputato contro i militari, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per resistenza a Pubblico ufficiale.

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