Prima una discussione per motivi sconosciuti poi l’aggressione. Un trentacinquenne del Bangladesh, da tempo residente ad Agrigento, è finito in ospedale, dopo essere stato picchiato in strada, a quanto pare da due immigrati, per motivi ancora da chiarire. I medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico e contusioni ed escoriazioni sparse sul corpo, ma per sua fortuna non versa in pericolo di vita.

Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento. Tutto quanto si è verificata, domenica pomeriggio, dalle parti di piazzale Rosselli, a pochi metri dal terminal degli autobus. I militari dell’Arma hanno ricostruito il pestaggio, e adesso l’attività investigativa è concentrata ad individuare i responsabili dell’azione violenta.