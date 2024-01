Due individui a volto scoperto hanno aggredito e derubato dell’auto un ventisettenne di Agrigento, ma non hanno fatto molta strada. I poliziotti della sezione Volanti della Questura, ricevuta via radio la segnalazione, dopo alcune ricerche, in via Toniolo nel quartiere del campo sportivo, hanno rintracciato il mezzo e gli autori dell’azione delinquenziale.

Si tratta di un trentaduenne di nazionalità marocchina e di un ventitreenne della Guinea, residenti da anni ad Agrigento. Sono stati arrestati per l’ipotesi di reato di rapina. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, sono stati posti agli arresti domiciliari.

Una brillante operazione e una immediata risposta della polizia di Stato che ha ridato serenità alla cittadinanza. Tutto quanto si è verificato domenica notte nel centro della città dei templi. L’agrigentino aveva posteggiato a breve distanza dalla stazione ferroviaria per fare ritorno a casa. All’improvviso è stato assalito e malmenato.