23 giovani hanno brillantemente superato il Corso nazionale per arbitri di calcio svolto dalla Sezione AIA (Associazione Italiana Arbitri) di Agrigento. I giovani, provenienti da tutta la provincia, dopo tre mesi di corso tenuto dagli istruttori qualificati della Sezione, si sono confrontati con la Commissione d’esami presieduta dal Componente Cra. Eduardo Fragapane e dal vice presidente, Rosario Perrone , gli Organi Tecnici, Calogero Giardina e Fabio Pasciuta, sostenendo i quiz tecnici e le prove orali. Tanto entusiasmo per i nuovi arbitri e per i tanti genitori presenti che si sono complimentati con i dirigenti della Sezione e con tutti i corsisti per la qualità formativa e i tanti valori educativi che in questa prima fase hanno avuto modo di apprezzare. Presto i nuovi arbitri cominceranno la loro avventura iniziando ad arbitrare le categorie giovanili. “Un ringraziamento speciale-si legge in una nota dell’associazione va ai colleghi Antonino Costanza ( vice presidente ) , Rosario Perrone , Manfredi Scribani , Matteo Piazza , Domenico Leone , Pietro Bennici per la grande passione e amore nel preparare queste giovani leve . Il Vice Presidente Rosario Perrone di concerto con Eduardo Fragapane hanno voluto sottolineare come diventare arbitri significa esserlo sia in campo che nella vita rispettando regole , comportamenti e valori etici e iniziare a pensare da atleti”.

Ecco i nuovi arbitri : Lillo Pio Brancato , Emanuele Cipollina, Giuseppe Cundari, Vincenzo Pio Maria Canicattì, Carlo Savio Caruana, Riccardo Donato, Daino Luca, Angelo Maria Erba, Luca Faseli, Mattia Giardina, Ivan Luigi Gaziano, Vincenzo Galiano, Alfonso Guadagnino, Francesco Licata, Michele Lo Curto, Salvatore Mulè, Aurelio Karol Napoli, Mattia Piro, Giuseppe Racalbuto, Cristiano Riccio, Mattia Taibi,Calogero Vullo e Davide Salvatore Alaimo.