Pestato a calci e pugni in piazza Stazione: la polizia cerca una coppia

Aggredito a calci e a pugni e lasciato a terra ferito e sanguinante in varie parti del corpo. Ci sarebbero questioni di vicinato dietro al pestaggio di un sessantaduenne agrigentino avvenuto, ieri mattina, in piazza Marconi, a pochi passi dall’ingresso della stazione ferroviaria di Agrigento. Sono stati gli agenti della polizia locale a prestargli i primi soccorsi. L’uomo è stato poi medicato dal personale sanitario di un’ambulanza del 118. In piazza Stazione, raccolta la segnalazione, anche i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Ad aggredire l’agrigentino sarebbero un uomo e una donna. Pare che la discussione con il sessantaduenne sia iniziata da tutt’altra parte della città. Ma la coppia lo avrebbe rintracciato in piazza Marconi dove, appunto, è avvenuto il pestaggio.