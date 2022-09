L’incidente mortale sulla 115: il cane senza microchip. Lutto cittadino

Emergono altri particolari sul tragico incidente stradale, avvenuto lungo la strada statale 115, all’altezza del lago Gorgo, subito dopo Montallegro, costato la vita al motociclista cinquantaduenne di Alessandria della Rocca, Alessandro Mulè. Il cane centrato in pieno dall’uomo, in sella alla sua Kawasaki 750, non era iscritto all’anagrafe canina, e non aveva il microchip. L’animale, anche lui morto sul colpo, era un randagio.

Gli agenti della polizia Stradale, coordinati dal vice questore Andrea Morreale, proseguono nelle indagini, per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente mortale. La salma, ancora ieri, risultava essere sotto sequestro da parte della Procura della Repubblica di Agrigento. Nelle prossime ore, trattandosi di un incidente stradale, che non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio, verrà restituita ai familiari.

Il sindaco di Alessandria della Rocca, Giovanna Bubello, ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali.