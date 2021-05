Peschereccio attaccato in Libia. Martello: “Governo affrontri questione delle acque territoriali”

“È indispensabile che la Libia rispetti i limiti internazionali sul confine delle acque territoriali, altrimenti il prossimo attacco ad un nostro peschereccio sarà solo questione di tempo”. Lo dice Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa, a proposito della notizia dell’attacco della Guardia Costiera Libica nei confronti del peschereccio di Mazara del Vallo ‘Aliseo’.

“Questa situazione ha radici antiche, da quando l’allora leader libico Gheddafi stabilì arbitrariamente un confine delle loro acque territoriali – aggiunge Martello – in pratica ci sono ampi tratti di mare nei quali i nostri pescherecci arrivano perché ‘sulla carta’ sono acque internazionali ma per i libici quelle stesse acque sono ‘nazionali’. Il governo italiano ha il dovere di affrontare questa vicenda per mettere le nostre marinerie ed i nostri pescatori nella condizione di poter lavorare in sicurezza”.