Covid, la Sicilia un’altra settimana in zona arancione

La Sicilia resta zona arancione fino al 16 maggio. Lo prevede la nuova ordinanza che il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia. Nella regione ci sono anche 22 comuni in zona rossa. Le associazioni dei commercianti ma anche alcuni politici premevano affinchè anche la Sicilia diventasse gialla considerato che gli indicatori sembravano consentirlo. Ma il passaggio da una zona a quella “migliore” deve avvenire dopo due settimane di numeri positivi, appunto dal 17 maggio prossimo.

Il presidente di Confesercenti Sicilia, Vittorio Messina dice che il prolungamento cromatico in arancione “sancisce il fallimento della strategia del governo regionale, sia per la gestione della campagna vaccinale che ancora colloca la Sicilia all’ultimo posto in Italia nel rapporto tra vaccini consegnati e somministrati, sia nelle misure studiate per la ripresa delle attività economiche e soprattutto per le aziende della ristorazione e del turismo, le più colpite da un’altra settimana di permanenza in zona arancione e su cui bisognerebbe aprire anche il capitolo che riguarda i sostegni, del tutto insufficienti alle perdite subite”.