Trasformare il centro storico di Agrigento da semplice luogo di passaggio a un polo culturale vitale, capace di dialogare alla pari con la Valle dei Templi. È l’obiettivo della lettera aperta inviata al sindaco Michele Sodano dall’imprenditore agrigentino Giovanni Parisi, che propone l’adozione di un Piano di Musealizzazione Unico. Secondo Parisi, il principale freno allo sviluppo culturale della città è oggi l’isolamento delle singole strutture: “La vera criticità, sul piano museale, è la frammentazione – spiega l’imprenditore –. Quando i luoghi della cultura operano in modo isolato, i flussi turistici si disperdono, i costi gestionali si duplicano e il visitatore fatica a cogliere il filo conduttore che lega la storia millenaria di Girgenti”.

La soluzione individuata passa attraverso la creazione di un modello pubblico-ecclesiale che metta in rete i quattro contenitori culturali comunali – affiancando agli spazi già attivi le prossime, attese riaperture – in stretto raccordo con il patrimonio dell’Arcidiocesi, inclusi il Duomo (con la sala dei sarcofagi), la chiesa di Sant’Alfonso e le biblioteche storiche Lucchesiana e del Seminario.

Nel dettaglio, il progetto assegna a ciascun polo una vocazione precisa e complementare: Ex Collegio dei Filippini: hub di accoglienza su via Atenea, pinacoteca civica e spazio per le arti contemporanee; Monastero di Santo Spirito: polo della memoria identitaria, della spiritualità cistercense e delle tradizioni demo-etno-antropologiche; Museo Civico: cerniera narrativa sull’evoluzione urbanistica e istituzionale della città, dall’antichità all’età moderna; Palazzo Tomasi: casa della parola e della grande tradizione letteraria agrigentina, centro studi ed eventi; Mudia (Museo Diocesano) e polo ecclesiale: racconto della sacralità storico-artistica della Chiesa agrigentina e degli aspetti architettonici del colle del Duomo, in dialogo con le biblioteche storiche.

“L’obiettivo – prosegue Parisi – è trasformare il centro storico in un vero e proprio museo diffuso, sostenuto da un biglietto unico integrato, da un’identità visiva coordinata, da standard condivisi di accessibilità universale e da una piattaforma digitale comune che guidi il visitatore tra un polo e l’altro”. Un sistema che, secondo il proponente, consentirebbe di ottimizzare le risorse e stabilizzare l’offerta culturale durante tutto l’anno.

A conclusione della missiva, Parisi annuncia di aver già elaborato una bozza strutturata del piano, completa di analisi tematiche e cronoprogramma operativo, chiedendo al sindaco Michele Sodano un incontro istituzionale a Palazzo di Città per illustrare la proposta e metterla a disposizione dell’Amministrazione e della comunità.

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