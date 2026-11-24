Cibo scaduto pronto per finire nei piatti, tonno privo di qualsiasi tracciabilità e gravi carenze igienico-sanitarie. È quanto hanno scoperto i militari della Guardia Costiera e i tecnici dell’Asp durante un blitz a tappeto ad Agrigento che ha portato alla chiusura immediata di due ristoranti del centro urbano. Un vero e proprio giro di vite sulla sicurezza alimentare, scattato nell’ambito dell’operazione regionale “Calypso”, coordinata dal 12° Centro di Controllo Area Pesca della Sicilia Occidentale, che ha acceso i riflettori sull’intera filiera ittica tra i compartimenti marittimi di Palermo, Trapani, Porto Empedocle, Mazara del Vallo e Gela.

Ristoranti nel mirino: sigilli e multe salate. Nel territorio di competenza della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, gli ispettori pesca e gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno operato fianco a fianco con il personale del Servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione e del Servizio Veterinario dell’Asp di Agrigento. Sebbene diverse attività controllate siano risultate in regola, in due ristoranti la situazione è apparsa critica sotto il profilo amministrativo, strutturale e sanitario.

Nelle cucine sono emerse pesanti lacune nei sistemi di autocontrollo e nelle modalità di conservazione dei cibi. I militari hanno sequestrato circa 8 chilogrammi di tonno e diversi semilavorati completamente sprovvisti di etichette utili a risalire alla provenienza e alla data di scadenza, oltre a vari alimenti già scaduti. Per entrambi i locali è scattata la chiusura provvisoria fino al ripristino delle condizioni di legge, accompagnata da sanzioni amministrative da 2.000 e 8.000 euro.

Il blitz tra Villaggio Mosè e San Leone. L’azione di contrasto della Capitaneria di Porto si è estesa anche alle rivendite al dettaglio nelle zone balneari e commerciali di Villaggio Mosè e San Leone. Anche in questo caso le ispezioni hanno portato alla luce la commercializzazione di prodotto ittico privo delle obbligatorie informazioni di etichettatura e tracciabilità. Il bilancio del secondo filone di controlli parla di circa 40 chilogrammi di pesce posti sotto sequestro e multe per un totale di circa 10mila euro.

Stretta anti-abusivi in vista del Natale. La Guardia Costiera ha già annunciato che la guardia resterà altissima, con un’ulteriore intensificazione dei controlli in vista delle festività natalizie, periodo in cui esplode la richiesta di prodotti ittici. Nel mirino finiranno soprattutto il rispetto delle normative Haccp e il fenomeno dell’abusivismo commerciale su strada. L’appello rivolto ai consumatori è netto: evitare gli acquisti improvvisati lungo le strade e affidarsi esclusivamente a canali regolari e tracciati per non mettere a rischio la propria salute.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp