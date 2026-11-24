Dopo la notizia del primo riscontro di Legionella in un albergo, pubblicata stamattina da AgrigentoOggi.it, arrivano nuovi sviluppi. L’assessore comunale all’Igiene e Sanità pubblica, Giuseppe Riccobene, annuncia di avere chiesto ad Aica controlli urgenti sulla rete idrica del Villaggio Mosè. L’iniziativa è partita nel pomeriggio di ieri, dopo una segnalazione dell’Asp e su delega del sindaco Michele Sodano.

La richiesta riguarda campionamenti sulla «Condotta degli Alberghi», alimentata dal serbatoio di Cozzo Mosè, per verificare l’eventuale presenza del batterio. Questa mattina Riccobene ha inoltre chiesto al gestore tutta la documentazione degli ultimi dodici mesi relativa ai controlli, ai piani di sicurezza dell’acqua, alla disinfezione, alle manutenzioni della rete e alle utenze interessate, con particolare attenzione alle strutture maggiormente esposte.

L’assessore assicura di seguire personalmente la vicenda, in costante raccordo con Asp e Aica. «Non bisogna alimentare allarmismi, ma agire con la tempestività e il rigore scientifico che la situazione richiede», scrive nel suo intervento. Adesso si attendono i risultati dei nuovi campionamenti e la documentazione richiesta al gestore. Riccobene promette aggiornamenti tempestivi sugli sviluppi e sugli esiti delle verifiche.

La priorità dichiarata dall’amministrazione è la tutela della salute pubblica e la garanzia di informazioni chiare e trasparenti.

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