Personalizzare la camera da letto con un capezzale

Un quadro che viene posto sopra la testata del letto viene comunemente conosciuto come capezzale o in modo più semplicistico lo si identifica con quadretto della Sacra Famiglia. Questo stile sacro era molto diffuso molti anni fa e poi è stato ripreso tra il 1980 e 1990, ovviamente proponendo per quadri capezzale uno stile più moderno e dall’allure decisamente più vivace ed accogliente rispetto alle icone vintage. Non solo, il termine capezzale può però anche definire un cuscino lungo che si estende da un capo all’altro del lato corto del letto e molte volte, anche navigando sul web e visionando alcuni dépliant d’arredo, si identifica come capezzale anche la testata dello stesso letto. In particolare ci si riferisce a quella imbottita che ricordo appunto un cuscino e di sovente ha trama capitonné cioè con particolari impunture e abbottonature che ne determinano una particolare trama. Tornando al quadretto della Sacra Famiglia che intendiamo qui come capezzale possiamo dire che è davvero tornado di moda e anche chi non è particolarmente credente sceglie questa decorazione parietale come simbolo rasserenante per la propria stanza da letto matrimoniale. Sì perché è proprio nella camera patronale che questo quadro trova la sua dimensione perfetta e ne esistono in commercio infinite proposte, sia di fattura industriale che artigianale e dalle dimensioni e stili più svariati. Per un effetto davvero scenografico si prediligono, e consigliano, i capezzali di medio grandi dimensioni e che possano arrivare a coprire quasi la lunghezza del lato corto del letto. Non sono da disdegnare nemmeno i capezzali di piccole dimensioni, tutto dipende dall’allure che si ricerca e dallo stile della stanza perché questo quadretto con la Sacra Famiglia deve comunque essere intonato. Nonostante si tratti di un quadro che è più un simbolo e un credo piuttosto che un semplice decoro è comunque necessario ricreare armonia estetica e progettuale e fare in modo che le immagini possano spiccare nel contesto e al contempo integrarsi per nuance, stile, mood. Il capezzale piace anche per questo suo aspetto empatico ed emozionale, sono rappresentazioni che coinvolgono, donano serenità e catturano i sensi, danno speranza e chi li dona o li acquista crede nel loro potere protettivo e di buon auspicio. Personalizzare la camera da letto con un capezzale è quindi qualcosa di molto allettante e che sicuramente darà soddisfazione ai più, inoltre, come detto, si tratta di simbologie dal grande impatto emotivo e molte stampe hanno anche una storia ben precisa. Possono ad esempio riprodurre quadri famosi e reali quadretti di Sacre Famiglie storiche, oppure essere semplicemente realizzati da artigiani ed artisti di fama nazionale o territoriale; non ultima c’è la possibilità di commissionare anche questo genere di pittura e decorazione a professionisti falegnami o pittori. Scopriamo nel dettaglio come personalizzare la stanza da letto con i capezzali e quali sono quelli più belli e di tendenza per i vari stili d’arredo.

CAPEZZALE E QUADRI SACRI: QUALI SCEGLIERE PER I DIVERSI STILI D’ARREDO

Come detto personalizzare ed arredare la stanza da letto con quadri sacri darà davvero grandi soddisfazioni a livello emozionale ed estetico e le proposte sul mercato sono veramente molte, capaci di soddisfare i gusti e le esigenze anche dei clienti più difficili. Oltre al classico dipinto della Sacra Famiglia però ci sono alche altri soggetti quali gli Apostoli, gli Angeli i Santi, scene storiche e religiose prese dalla Bibbia, dal Vangelo e che hanno un forte carisma e possono suscitare nell’osservatore una palette, per così dire, di emozioni e sensazioni piacevoli ed eterogenee, ma sempre positive e rasserenanti. Vediamo come inserire nel dettaglio questi quadretti e dipinti nella camera da letto, specie patronale, seguendo gli stili d’arredo più in voga e cercando di prediligere i modelli più attinenti per materiale costruttivo, colori utilizzati e mood complessivo.

I quadri sacri per la camera shabby chic: ideali hanno nuance neutre, un mix cioè di tonalità chiare come il bianco, il panna, il beige, il marrone e perché no anche l’azzurro e il tortora. Lo stile perfetto del dipinto della Sacra Famiglia per questi ambienti è tradizionale, tratti classici e disegni che fanno immergere in atmosfere sognanti ma lontane, tipiche dei quadri sacri.

I capezzali per la camera da letto in stile etnico possono avere un mood che riporta ai territori della vita di Gesù fatti di distese sabbioso, oasi, paesaggi lontani ed esotici proprio come lo stile etnico esige. In queste stanze sono perfetti i quadri sacri di grandi dimensioni e ricchi di colori, magari anche realizzati su tavole di legno incise e finemente plasmate con motivi religiosi o più pagani.

I quadri sacri per una camera da letto moderna è preferibile che abbiano dimensioni medio piccole e si prediligono quelli quadrati o rettangolari, gli ovali e rotondi non sono del tutto adatti. I colori possono essere i più vari e si possono scegliere sia raffigurazioni incorniciate o meno a seconda del gusto personale, l’importante è prediligere materiali e colori pendant con l’arredo circostante. Esistono anche tipologie di dipinto della Sacra Famiglia molto contemporanei, minimali e declinati in nuance decise e vivaci o al contrario tono su tono.

Un capezzale per la camera da letto in stile scandinavo è bene che sia realizzato su tavole in legno grezzo o che mantenga un’allure spartano e semplice, proprio come i topic di questo genere. Si potrà osare con quadri sacri realizzati anche con tonalità pastello o leggere, tenui, sognanti, specie se utilizzati nella stanza dei più piccoli.

I capezzali sacri per una camera da letto tradizionale o classica saranno perfetti in qualsiasi dimensione, ma ovviamente è bene prediligere quelli grandi in stanze dall’ampia metratura e quelli più piccoli per camere ridotte. Per quanto riguarda lo stile è evidente siano meglio i dipinti religiosi o con Sacra Famiglia che abbiano uno stile sobrio, semplice, magari anche moderno e che le tonalità siano affini al contesto. Se però si vuole accentuare l’attenzione su questo quadro o quadretto è l’ideale sceglierne uno dai toni vivaci oppure opposti al resto dell’arredo.

COME SCEGLIERE I CAPEZZALI SACRI E DOVE ACQUISTARLI

I capezzali sacri sono decorazioni degne di nota, alcune ricche di storia e dense di significato, altre invece hanno un mood più laico e un aspetto più moderno e contemporaneo. Si tratta, come visto, di quadri ideali per personalizzare con gusto e carattere la propria stanza ad letto, specie quella matrimoniale e al di là dello stile d’arredo specifico di questa. È importante scegliere un quadro innanzitutto della dimensione giusta, cioè proporzionale al letto ed alla metratura completa della stanza, oltre a prediligere ovviamente la decorazione più affine al proprio gusto. Grazie ai nostri consigli sarà facile trovare quella ideale e sicuramente anche acquistarla sarà altrettanto semplice. Ci sono molte proposte di capezzale in vendita online su siti di artisti, di artigiani e su e-shop dedicati all’arredo come Verdelilla Home. Quest’ultimo offre una vasta gamma di complementi tra cui scegliere in base al proprio stile d’arredo, ogni articolo viene accuratamene descritto sia tecnicamente che esteticamente per rendere la customer experience più scorrevole e precisa possibile ed infine anche i prezzi proposti sono altamente concorrenziali. In generale basterà lasciarsi guidare dal proprio gusto, da ciò che trasmette la pittura e valutare prezzo, materiale, stile e grandezza.