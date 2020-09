“Chi c’hai di taliari”, ragazzo picchiato alla villa Bonfiglio

“Chi c’hai di taliari”, e in un attimo, è stato accerchiato, assalito, e picchiato dal “branco”. Almeno sette, otto suoi coetanei. Vittima del pestaggio un sedicenne, di Agrigento, rimasto ferito, per fortuna non gravemente.

La sua unica colpa uno sguardo di troppo alla comitiva sbagliata. Il fatto è accaduto nella tarda serata di sabato all’interno di villa Bonfiglio, al viale della Vittoria.

Ad evitare il peggio il provvidenziale e tempestivo intervento dei poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, impegnati in quei momenti, in una serie di controlli nei luoghi della movida del centro cittadino.

Il ragazzo aggredito è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Nulla di grave, guarirà in pochi giorni. Sono state avviate le indagini per risalire ai responsabili, fuggiti via prima dell’intervento degli uomini in divisa.