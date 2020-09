Firetto sposa le proposte di Claudio Lombardo

Matrimonio in vista tra Mareamico ed il sindaco di Agrigento Calogero Firetto. Claudio Lombardo ha inviato, a tutti i Candidati a Sindaco della città di Agrigento, un programma ambientale minimale, al fine di affrontare e risolvere alcuni dei numerosi problemi che affliggono l’ambiente e le nostre coste in particolare.

La stessa cosa l’avevamo fatta 5 anni fa, durante la precedente campagna elettorale.

Immediata la risposta di Calogero Firetto:

Le proposte di Mareamico, scrive Firetto, sono tutte pienamente condivise nell’impostazione del mio programma 2020-2025 e già coerenti con le sensibilità espresse dall’amministrazione in questi cinque anni. É per questo che faccio mio il suo programma di interventi che, invero, per diversi aspetti mi ha già visto impegnato nell’interlocuzione con la Regione per la soluzione di alcune annose questioni che affliggono la fascia costiera e nella prospettiva di una maggiore tutela, valorizzazione e fruizione delle nostre coste.

Convincono le soluzioni proposte e sono in parte percorsi intrapresi che presuppongono un’intensa attività di progettazione. La mia amministrazione ha mostrato sempre apertura alle associazioni del territorio che, come Mareamico, rappresentano una risorsa per Agrigento nel condividere idee e progetti e attivare collaborazioni di natura tecnica nell’interesse e per il bene della città e del suo futuro.

Il programma di MareAmico: