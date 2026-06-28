Inflitti 8 mesi di reclusione per aver perseguitato per quattro anni una donna che aveva respinto le sue avances. Lo ha disposto il tribunale di Sciacca nei confronti di un pensionato 70enne, originario di Partanna.
La vicenda risale al 2021. L’imputato – secondo quanto ricostruito – dopo il rifiuto della donna avrebbe cominciato a importunarla. Diversi gli episodi finiti agli atti del processo anche minacce e lettere anonime minatorie.
Tra i più gravi quello avvenuto nel maggio 2024 quando il settantenne, dopo aver pedinato la persona offesa, avrebbe anche mimato il gesto di tagliarle la gola.
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