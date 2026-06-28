“Il sollievo quando apprendi, con certezza assoluta, che non ci sono vittime sotto le macerie”. Lo scrivono il sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino e l’architetto Lillo Inguanta, al termine del sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco dopo il crollo di un vecchio immobile disabitato in Via Nino Bixio nel centro storico palmese.

Non si registrano danni a cose o persone. Il cedimento si è verificato nella notte tra sabato e domenica. Oltre ai pompieri, accorsi sul posto il personale della Protezione civile, coordinato dal responsabile Lillo Inguanta, i carabinieri e la polizia. Sono in corso interventi per la messa in sicurezza della zona.

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