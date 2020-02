Perseguita la vedova di un vicino di casa, indagato favarese. Applicato divieto di avvicinamento

Perseguita la vedova di un vicino di casa, minacciandola e insultandola, anche con frasi volgari. Il Gip del Tribunale di Agrigento, Luisa Turco ha disposto il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi, e ai suoi prossimi congiunti con divieto di comunicare attraverso qualsiasi mezzo, per un pensionato favarese S.G., 72 anni, indagato per stalking.

Accolta la richiesta del pubblico ministero Elenia Manno.

L’uomo, secondo l’accusa, avrebbe aggredito fisicamente il marito della donna, che si procurò la frattura del femore. E dopo il decesso del vicino, non si sarebbe fermato e avrebbe continuato a perseguitare la vedova.