Coranavirus, presidente della Regione convoca un vertice

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha convocato per lunedì al Palaregione di #Catania un vertice operativo per concordare misure preventive omogenee da adottare in tutti i Comuni dell’Isola per l’emergenza #Coronavirus. Saranno presenti, assieme all’assessore alla Salute Ruggero Razza, anche il dirigente generale del dipartimento delle Attività sanitarie Letizia Di Liberti, il capo della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile Calogero Foti e il presidente dell’ANCISicilia Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo.

#Sicilia #CoronavirusItalia