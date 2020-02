Agrigento, inseguimento a folle velocità per decine di chilometri

Fugge ad alta velocità all’Alt della polizia di Stato, e dopo un lunghissimo e pericoloso inseguimento con il rischio di causare incidenti, è stato localizzato, rintracciato e acciuffato. Alla guida di un’auto un giovane palmese. Per lui è scattata una maxi sanzione amministrativa. Tutto quanto è accaduto, ieri, mentre i poliziotti del Commissariato palmese, erano impegnati in un posto di controllo. Uno degli agenti ha visto avvicinarsi un’utilitaria, e alzando la paletta, immediatamente ha intimato di fermarsi.

Il conducente, invece di accostare, è scappato a tutto gas, non rispettando nemmeno la segnaletica stradale, e rischiando di provocare più di un incidente stradale. Ma ha rischiato anche di finire fuori strada. A quel punto è iniziato un inseguimento, proseguito per parecchi chilometri dal territorio palmese, passando per la Ss 640, fino al centro di Agrigento. La fuga si è conclusa poco più tardi, quando due equipaggi delle

Volanti, sono riusciti a bloccare il mezzo, evitando gravi conseguenze.

Da lì a poco, gli investigatori, hanno appurato i motivi, che avevano spinto l’automobilista a scappare. Si è scoperto che l’auto era senza assicurazione. Ha ammesso di essere scappato adducendo come scusa il timore delle conseguenze a cui sarebbe andato incontro. E’ stato sanzionato amministrativamente di oltre mille euro.